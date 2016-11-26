Скандальная информация о том, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов вместе, а Ольга Бузова из-за этого разводится с супругом получила некоторое подтверждение. Как сообщает информационный портал Полискал, телеведущая открыла мероприятие в Санкт-Петербурге, где намекнула, что разлад в семье связан с тем, что Тарасова увела другая девушка.

Намёк о связи Тарасова и Анастасии Костенко фанаты теледивы уследили в словах ведущей во время финала конкурса "Мисс ВКлубе-ТВ Санкт-Петербург-2016". Дело в том, что Ольга Бузова выступила с речью, обращаясь к участницам, и завершила своё выступление наставлением "не уводить чужих мужей из семьи".

Напомним, что ранее мама модели ответила на обвинения в адрес дочери, заявив, что людям не стоит доверять непроверенной информации и все подобные слухи надо подкреплять фактами, а не домыслами.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщениям СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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