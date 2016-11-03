Мизулина отказалась вмешиваться в развод Бузовой и Тарасова

Как написала политик у себя в Twitter 3 ноября, супруги сами смогут разобраться в том, стоит ли им оставаться вместе или нет.

Елена Мизулина отказалась реагировать на тот факт, что футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова разводятся. Ранее в Сети появилась петиция к сенатору, в которой её попросили вмешаться в развод Бузовой и Тарасова с целью сохранить их брак.

Я думаю, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов сами разберутся. Давайте не будем им мешать. Я желаю им сохранить семью.

Напомним, что развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова вызвал резкую реакцию в Сети. В связи с этим некая Ванесса Пирогова опубликовала на сайте Change.org петицию, призывающая сенатора Елену Мизулину предотвратить распад звёздной пары.

"Уважаемая Елена Борисовна! Вы как никто сможете повлиять на решение наших любимых Ольги Бузовой и ее мужа Дмитрия Тарасова. Для нас, поклонников этой прекрасной пары, они являются примером идеальных отношений, семейных ценностей и взаимной любви. Мы не знаем, что у них случилось, но уверены, что их брак можно спасти. Пожалуйста, проведите с Ольгой и Дмитрием беседу. Может вам удастся сохранить их семью!", - написала автор проекта

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

Отметим, что несмотря на активные слухи о том, что футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова разводятся, официальной информации об их размолвке до сих пор нет. Поводом к данным спекуляциям стала фотография телевизионной звезды в свадебном платье в Instagram с неоднозначным комментарием, который, как предположили поклонники, был адресован её мужу.