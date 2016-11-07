Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко

Новость о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым, получила своё продолжение. СМИ сообщают, что наконец-то стало известно о том, что стало причиной разлада в звёздной семье. Как сообщает информационный портал Poliksal со ссылкой на анонимного инсайдера шоу-бизнеса под ником Doktor Daffy, всему виной то, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко теперь вместе. 24-летняя Вице-мисс "Россия-2014" увела именитого футболиста у известной телеведущей. Аналогичную информацию даёт и ряд других СМИ, специализирующихся на знаменитостях.

Более того, по имеющейся информации, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала.

Стоит отметить, что данные о том, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вместе, а Ольга Бузова окончательно решилась на развод, подтверждают также последние посты теледивы в Instagram. В частности, 5 ноября Бузова опубликовала снимок после съёмок фильма "Жги" Кирилла Плетнева, который сопроводила комментарием "Шел 14 час съемок. Мой помощник всегда рядом. Спасибо тебе за все". Одним из хэштегов к записи является #работаспасает, который свидетельствует о проблемах в семье.