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 Опубликовано : Сегодня 09:08

Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко

  • Данила Белов

По словам инсайдера, Тарасова и Костенко видели много раз вместе в кафе

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Новость о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым, получила своё продолжение. СМИ сообщают, что наконец-то стало известно о том, что стало причиной разлада в звёздной семье. Как сообщает информационный портал Poliksal со ссылкой на анонимного инсайдера шоу-бизнеса под ником Doktor Daffy, всему виной то, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко теперь вместе. 24-летняя Вице-мисс "Россия-2014" увела именитого футболиста у известной телеведущей. Аналогичную информацию даёт и ряд других СМИ, специализирующихся на знаменитостях.

Более того, по имеющейся информации, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала.

Стоит отметить, что данные о том, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вместе, а Ольга Бузова окончательно решилась на развод, подтверждают также последние посты теледивы в Instagram. В частности, 5 ноября Бузова опубликовала снимок после съёмок фильма "Жги" Кирилла Плетнева, который сопроводила комментарием "Шел 14 час съемок. Мой помощник всегда рядом. Спасибо тебе за все". Одним из хэштегов к записи является #работаспасает, который свидетельствует о проблемах в семье.

 

Ещё один меланхоличный пост она опубликовала чуть позже, его также сопровождает весьма тоскливый комментарий, который тоже может свидетельствовать о связях Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова.

"Я не разглядел тебя, когда ты была рядом. Теперь, когда тебя нет, я вижу тебя повсюду", - пишет она.

 

Отметим, что не все переживают в связи с тем, что Бузова и Тарасов разводятся. Некоторые отмечают, что телеведущей досталось по заслугам, ведь свидания Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова напоминают ситуацию пятилетней давности, когда сама Бузова увела футболиста из семьи, в которой как раз только родился ребёнок. 

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

Отметим, что, несмотря на активные слухи о том, что полузащитник Локомотива Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова разводятся после четырёх лет брака, официальной информации об их размолвке до сих пор нет. Поводом к данным сообщениям стали ряд фотографий и поступков пары. В частности, телевизионная звезда оставила снимок в свадебном платье в Instagram с неоднозначным комментарием, который, как предположили поклонники, был адресован её мужу. К тому же Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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