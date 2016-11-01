Ранее в СМИ уже появлялись новости о том, что Ольга Бузова и Тарасов разводятся. Как выяснялось позднее, поводом для этих сплетен служили мелкие семейные ссоры. И затем следовало опровержение: телеведущая и футболист не собираются расставаться.

Вот и на этот раз в Сети обсуждают, разводятся ли Бузова с Тарасовым, или это такой "пиар-ход"? В любом случае, к своей персоне ведущая шоу "Дом-2" смогла привлечь внимание.

Совместным фото телеведущая делилась последний раз 10 октября. Тогда Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов вместе побывали на концерте. После этого в Instagram 30-летняя ведущая делилась, в основном, либо селфи, либо сольными фото.

А 1 ноября Ольга Бузова и вовсе заставила волноваться своих поклонников, разместив в соцсети стихотворение об измене и расставании.

Ты знаешь... Ангелы однажды устают....

От чей-то лжи...предательства и боли...

От обещаний , тех что ты даёшь ,

Сдержать которых , у тебя не хватит воли...

Пост Ольга Бузова сопроводила своим фото в свадебном платье. Видимо, из-за этого подписчики её аккаунта решили, что в личной жизни звезды телешоу творится что-то неладное.

Однако в соцсети "ВКонтакте" в графе "семейное положение" заполнено "замужем", так что рано поклонники выражают сочувствие Ольги Бузовой по поводу её развода с Тарасовым - официального подтверждения от пары не поступало.