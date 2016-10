Ты знаешь... Ангелы однажды устают.... От чей-то лжи...предательства и боли... От обещаний , тех что ты даёшь , Сдержать которых , у тебя не хватит воли... От мелких унижающих обид , От горьких слёз , что прячут за улыбкой , От долгих ожиданий в тишине , Которая терзает страшной пыткой... Они вдруг понимают - НЕ НУЖНЫ.... Их тот не ждал , к кому их посылали... И крылья что изранены , больны - Они в беде напрасно подставляли... НАПРАСНО ВСЁ - как приговор на смерть... И сложив крылья - Ангел исчезает... И лишь потом , поймёшь что ты - один... Нет больше Ангела....Никто не прикрывает...

