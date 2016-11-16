Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов: Мама модели ответила на обвинения в адрес дочери

СМИ уже неделю трубят, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов являются любовниками, что и стало причиной того, что Ольга Бузова разводится со своим мужем и не может до сих пор прийти в себя из-за происходящего. Но действительно ли это так? С самого начала скандала Анастасия Костенко ни разу не прокомментировала слухи о том, что она стала новой пассией футболиста.

Хотя журналисты, ссылаясь на источники, заявляют, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, недавно появилась информация, которая может развеять все подобные домыслы. Если быть точнее, то в историю, как предполагается, вклинилась мама Анастасии Костенко. В частности, она ответила на комментарий одной из повествовательниц Instagram, которая под фотографией модели написала, что "мама не научила не уводить мужчин из семьи".

"А может конкретно у меня спросишь? "землячка" или может быть мне тебе пособие выложить, чему я детей своих учу? Только для начала лицо своё открой и имя назови, я с тобой лично могу встретиться и по полочкам методику воспитания расскажу, раз уж мы с одной земли! Прежде чем писать подобное, подкрепляйте информацию фактами – это на будущее", – написала пользовательница viktoria_ruf, представившись матерью модели.