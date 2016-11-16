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Обновлено : Сегодня 09:22
- Опубликовано : Сегодня 09:09

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов: Мама модели ответила на обвинения в адрес дочери

  • Данила Белов

Она оставила жёсткий комментарий для фанатки Ольги Бузовой

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СМИ уже неделю трубят, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов являются любовниками, что и стало причиной того, что Ольга Бузова разводится со своим мужем и не может до сих пор прийти в себя из-за происходящего. Но действительно ли это так? С самого начала скандала Анастасия Костенко ни разу не прокомментировала слухи о том, что она стала новой пассией футболиста.

Хотя журналисты, ссылаясь на источники, заявляют, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, недавно появилась информация, которая может развеять все подобные домыслы. Если быть точнее, то в историю, как предполагается, вклинилась мама Анастасии Костенко. В частности, она ответила на комментарий одной из повествовательниц Instagram, которая под фотографией модели написала, что "мама не научила не уводить мужчин из семьи".

"А может конкретно у меня спросишь? "землячка" или может быть мне тебе пособие выложить, чему я детей своих учу? Только для начала лицо своё открой и имя назови, я с тобой лично могу встретиться и по полочкам методику воспитания расскажу, раз уж мы с одной земли! Прежде чем писать подобное, подкрепляйте информацию фактами – это на будущее", – написала пользовательница viktoria_ruf, представившись матерью модели.

 

Как пахнут твои руки,мама! Уткнусь лицом и пропаду... От взрослой жизни я устала, И гнусъ тростинкой на ветру. Дай ощутить тепло ладоней, Меня морозит от потерь. Я так измотана погоней За светлым будущим детей. Дай мне забыться на мгновенье, Меня ты знаешь лучше всех, Там,в моей жизни,как на сцене, Имеет цену лишь успех. Я отдохну немного,мама, И снова в путь,и снова в бой. Я в этом мире не пропала, Лишь потому,что ты со мной. #ипапатоже #family #forever #my #the #greatwall ❤️#братик

Фото опубликовано MISS WORLD RUSSIA ❤️ (@misskostenko)

В итоге получается, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов не являются любовниками и весь их роман представляет собой лишь пиар, который всем его участникам весьма выгоден. Анастасия Костенко лишний раз появляется в новостях и становится всё популярнее, а Дмитрий Тарасов подтверждает свой статус любвеобильного мачо, делая ещё больнее Ольге Бузовой, с которой у него серьёзный конфликт, судя по всему. 

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

Напомним, что, несмотря на активные слухи о том, что полузащитник Локомотива Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова разводятся после четырёх лет брака, официальной информации об их размолвке до сих пор нет. Поводом к данным сообщениям стали ряд фотографий и поступков пары. В частности, телевизионная звезда оставила снимок в свадебном платье в Instagram с неоднозначным комментарием, который, как предположили поклонники, был адресован её мужу. К тому же Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях. Фанаты телеведущей быстро «нашли» виновницу произошедшего, по их мнению Анастасия Костенко –  24-летняя вице-мисс "Россия-2014" увела мужчину из семьи.

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