Официально развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова не подтверждён, однако появляется всё больше признаков того, что звёздная пара на грани распада. По последним данным, причиной неразрешимой размолвки Бузовой и Тарасова стала модель Анастасия Костенко, которая якобы увела футболиста "Локомотива" у известной телеведущей.

Ольга Бузова в последнее время всё чаще публикует на своей страничке в Instagram посты депрессивного содержания. Так, в своём последнем посту она написала: "Сердце порою так сильно тоскует. Мне надоела вся эта игра... Всё настоящее только от Бога... У каждого в жизни своя ведь дорога... Всё легковесное ветер унёс".

"Развод Бузовой и Тарасова", кто виноват

Новость о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым, получила своё продолжение. СМИ сообщают, что наконец-то стало известно о том, что стало причиной разлада в звёздной семье.

Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко

Как сообщает информационный портал Poliksal со ссылкой на анонимного инсайдера шоу-бизнеса под ником Doktor Daffy, всему виной то, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко теперь вместе.

24-летняя Вице-мисс "Россия-2014" увела именитого футболиста у известной телеведущей. Аналогичную информацию даёт и ряд других СМИ, специализирующихся на знаменитостях.