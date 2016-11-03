Если при поломке автомобиля он утратил способность к самостоятельному передвижению и на месте неисправность устранить невозможно, то необходимо доставить его в автосервисную мастерскую. Обращайтесь в службу эвакуатора 911 в городе Омске. Дежурная бригада прибудет по вызову в кратчайший срок. Компания располагает необходимыми видами спецтехники, чтобы обеспечить перевозку машин разных марок с любыми видами неисправностей.

Сложности транспортной ситуации в городе

Укомплектованные спецтехникой бригады находятся на дежурстве во всех городских округах, которые равномерно разделены на зоны быстрого доступа. Поэтому прибытие эвакуатора к месту нахождения аварийного транспортного средства наступает в течение получаса после поступления сигнала диспетчера на выезд.

Омск – крупный промышленный центр, расположенный в месте слияния двух рек, через которые проходят мостовые путепроводы. Иртыш разделяет город с севера на юг. На левобережье располагается наиболее протяженный Кировский округ с наименее развитой дорожной сетью и растущей в настоящее время жилой застройкой. На правом берегу – четыре округа, через Центральный протекает река Омь. Здесь располагается историческая часть города, находится много промышленных зон.

Застройка Омска формировались на протяжении его истории. Поэтому сегодня пропускная способность городской дорожной сети недостаточна. В центральной части и на Левобережье не хватает объездных трасс, поэтому часто случаются пробки. Бригады службы эвакуатора дежурят в ключевых пунктах города, чтобы обеспечить быстрый выезд к клиенту. Возможно оказание помощи по подъему транспортных средств из кювета на дорогу, транспортировка неисправных машин на СТО.

Авторемонтные станции располагаются в разных районах Омска. Среди них имеются сетевые, универсальные и специализирующиеся на ремонте машин определенной марки. Доставка неисправного автомобиля эвакуатором выполняется по оптимальному маршруту до ближайшей СТО или указанного клиентом техцентра.

Стоимость услуги эвакуации в Омске

На стоимость услуги по транспортировке автомобиля эвакуатором влияет нескольких факторов. Цена грузоперевозки зависит от веса и габаритных размеров требующего транспортировки автомобиля. На стоимость услуги влияет также вид неисправности машины, от чего зависят особенности погрузки на платформу. Если машина на колесах, можно обеспечить транспортировку спецтехникой со сдвижной платформой. Если в результате аварии транспортное средство находится с заблокированными колесами или без них, необходимо обеспечить его погрузку манипулятором. Поэтому вызывать эвакуатор по определенному адресу следует с точным указанием причины, характера неисправности, марки и модели машины. Точную стоимость услуги с учетом особенностей операции можно выяснить у диспетчера.