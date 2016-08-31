Сегодня сборная России по футболу проводит на стадионе турецкого курорта Анталия товарищеский матч со сборной Турции. И это не просто матч: о его проведении принимали решение на встрече-примирении 9 августа в Питере президенты Путин и Эрдоган. Причём Эрдоган тогда же пригласил Путина приехать на игру – поболеть. Увы, Владимир Владимирович в Анталию не поедет – пресс-секретарь нашего президента Песков объяснил, что август давно весь расписан.

Многие могут напомнить о первом случае «футбольной дипломатии», когда 14 октября 2009 года президенты Турции и Армении присутствовали на матче своих сборных (счёт 2:0 в пользу турок). Казалось, вот-вот – и процесс замирения пойдёт полным ходом. Не получилось. Армянский президент поставил турецкому коллеге условия, которые не ставят даже побеждённым после военного разгрома и полной безоговорочной капитуляции. Не дозрели стороны до взаимоприемлемых компромиссов.

В российско-турецких отношениях ситуация кардинально иная. Государства жизненно заинтересованы в нормализации сосуществования. Пресловутое извинение за сбитый турецкими ВВС российский самолёт в точном переводе на русский звучит: «так получилось, не обессудьте». И этого оказалось вполне достаточно. И как бы ни старались внутри- и внероссийские лоббисты столкнуть Москву и Анкару до и после трагедии с самолётом, экономика и политические хитросплетения диктуют своё. Характерно, что в ответ на введённые нами экономические санкции Анкара не переправила ни одного из шести миллионов осевших в Турции беженцев из дружественной нам Сирии в Россию.

Столпы нашей экономической взаимозависимости хорошо известны: для турок – колоссальные доходы от российских туристов и от продажи в Россию овощей, для нас – транзит газа по «Турецкому потоку» в Европу.

Но есть и другое. И Россия, и Турция в недалёком прошлом великие империи, распавшиеся по разным причинам, но весьма болезненно для титульных наций. Остались фантомные боли. Россия ещё пытается на словах сохранить влияние на постсоветском пространстве. В Турции же осознали, что влиять на бывшие свои территории, ставшие многочисленными и богатыми нефтедобывающими арабскими государствами, мудрено. А тут ещё Греция, Болгария, экс югославские республики, опередившие турок со вступлением в ЕС и наглухо законопатившие для метрополии дверь в Европу. В итоге мы – Россия и Турция – евроизгои, равно ненавидимые элитами на потерянных территориях. И с ними надо жить и как-то противостоять их комплексам и бесконечным проискам, потокам гнусных измышлений и прорве лживой историографии. И возможно это, только объединив усилия, а не поддерживая в пику друг другу всякие геополитические недоразумения.

Серьёзный фактор, осложняющий российско-турецкие отношения, – успешное проникновение Турции на юг постсоветского пространства. Так кто ж виноват, что даже самые пророссийские режимы в Астане, Бишкеке, Баку, Минске вынуждены порой от нас дистанцироваться? Может, стоит, наконец, задуматься, как дорожить потенциальными союзниками, как строить и крепить межгосударственные отношения не только с иждивенцами, но и с состоявшимися государствами? Для начала и футбольное поле сгодится.

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