Американского актера Брэда Питта заподозрили в жестоком обращении не только с детьми, но и с супругой Анджелиной Джоли. Об этом со ссылкой на источник близкий к Джоли, пишет TMZ.

Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес обратил пристальное внимание на отношения Брэда Питта с детьми после того, как аноним сообщил об инциденте на борту частного самолета. Напомним, по словам очевидца, актер применял насилие в отношении 15-летнего сына Мэддокса.

Однако, по данным издания, после бесед с Анджелиной Джоли и детьми звездной пары, департамент решил обратить внимание и на "взаимодействие" Брэда Питта с Анджелиной Джоли, свидетелями которого могли стать дети.

По словам источника издания, некоторые дети Джоли и Питта боятся отца. 15-летний Мэддокс на прошлой неделе даже отказался встречаться с Брэдом Питтом.

Пока неизвестно, чем завершится расследование департамента по делам детей и семьи, и повлечет ли оно за собой какое-либо наказание для Брэда Питта.

Напомним, что, по словам источников близких к звездной паре, Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся именно из-за детей. Методы воспитания, применяемые Питтом, Джоли считает неприемлемыми.