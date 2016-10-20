Сотрудники Федерального бюро расследований пришли домой к Анджелине Джоли и побеседовали с ней по поводу информации о недавней ссоре между её почти бывшим супругом Брэдом Питтом и их сыном Мэддоксом, сообщает новостной портал TMZ. По имеющимся данным, конфликт имел место в сентябре на борту самолета.

Сейчас агенты занимаются сбором фактов и свидетельских показаний, чтобы были основания возбуждения расследования. Об инциденте стало известно в связи с обращением одного из членов экипажа в Управление полиции Лос-Анджелеса, где он и сообщил о произошедшей размолвке Питта с сыном. В ходе конфликта отец успел коснуться плеча ребёнка, хотя Анджелина Джоли и поспешила встать между ними.

По словам журналистов, к семейству уже приходили сотрудники отдела по защите детей и семьи. Во время осмотра тела юноши они не смогли найти какие-либо следы ударов.

Отметим, что развод Анджелины Джоли и Брэда Питт произошёл как раз по причине того, что актёр стал представлять опасность для своих шестерых детей. При этом формальной причиной были указаны непреодолимые противоречия между звёздной парой. Актриса также потребовала предоставить ей полное и неразделимое право растить детей.

Питт отрицает данную информацию и утверждает, что жена пытается опорочить его, распространяя слухи.

Напомним, что информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся официально появилась в СМИ вечером 20 сентября. Знаменитая пара обратилась к юристам, которым предстоит много работы: помимо многомиллионного имущества им предстоит разделить шестерых своих детей, трое из которых родных, а ещё трое — приёмные.

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