Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжают обсуждать на просторах Сети с прицелом что это ещё один повод не верить в любовь. Появляются всё новые и новые подробности развода. Например, несколько таблоидов уже написали о том, что Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом по конкретной причине. А именно: развод Анджелины Джоли связан с плохим поведением Питта.

Она назвала его "плохим отцом" и заявила, что её супруг подвержен неоправданным вспышкам гнева после употребления алкоголя и наркотических веществ.

В свою очередь портал TMZ ссылаясь на на источники, связанные с Питтом, сообщил, что обвинения со стороны Анджелины Джоли являются "умышленной ложью", и актёр ни в коем случае не страдает приступами ярости под воздействием наркотиков и алкоголя.

Брэдд Питт и Анджелина Джоли разводятся: актёр тоже не стал молчать и выпустил в адрес Джоли пару критических стрел. Питт сказал, что хотел развестись тихо-мирно ради детей, но Джоли сделала из бракоразводного процесса настоящий ад со скандалами. Всё это ради того, чтобы остаться единственным опекуном детей. Питт подчеркнул, что "благодаря" Джоли на их семью начнётся усиленная охота папарацци.

О том, что Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом стало известно утром 21 сентября из западных СМИ. Якобы Джоли первой подала на развод, мотивировав это решение "отсутствием общих взглядов по вопросу воспитания детей". Напомним, что их у звёздной пары шестеро.