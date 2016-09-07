В Лондоне знаменитости собрались 6 сентября на вручение ежегодной премии журнала GQ - GQ Men Of The Year Awards 2016. На церемонии собрались известные актеры, музыканты, модели, спортсмены. Награждение проходило в галерее современного искусства Tate Modern. На красную дорожку премии вышли знаменитости - Белла Хадид, Гвендолин Кристи, Эшли Грэм, Эми Шумер, Майкл Кейн, Люис Хэмилтон и многие другие.

Награды мужского журнала GQ достались не только мужчинам, но и женщинам. Белла Хадид, например, была признана моделью года. Легендой года признали известного британского актера Майкла Кейна, которого пришла поддержать супруга Шакира. Лучшим телевизионным актером был признан Эйдан Тернер. Лучшей женщиной года была названа Эми Шумер.

Перед собравшимися на церемонии награждения GQ Men Of The Year Awards 2016 выступали другие знаменитости - в том числе Элтон Джон.

Добавим, победителей 19-й ежегодной премии журнала GQ выбирает экспертное жюри в редакции журнала.