Сати Казанова цинично высказалась о детях-инвалидах, но потом извинилась за свои слова (видео)

Сати Казанова записала видео с извинениями за слова о «косых и кривых» детях. Скандал разгорелся после появления в Сети видео, где Сати Казанова выступает на пресс-конференции в Нальчике и рассказывает о своем благотворительном фонде. Запись была сделана 11 сентября 2016 года.

На видео попал фрагмент, где Сати Казанова заявила, что ее благотворительный фонд занимается только творчеством, а не помощью «кривым и косым» детям. "Боже упаси", добавила Казанова. Ее слова очень болезненно восприняли те, кто воспитывает детей-инвалидов.

Так, коллега по цеху Казановой певец Данко заявил, что воспринял ее слова как "плевок в лицо" и желает Сати "гореть в аду". Лолита Милявская отнеслась к Казановой более снисходительно и сказала, что певица просто не имеет своих детей и высказалась, не подумав.

Позже Сати Казанова записала видеообращение, в котором попросила прощения у всех, кого могли задеть ее неосторожные слова.

"Приношу свои искренние извинения перед теми, кого я этим обидела или оскорбила. Видит бог, у меня не было таких намерений", - сказала в видео Сати Казанова.