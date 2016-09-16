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Сати Казанова цинично высказалась о детях-инвалидах, но потом извинилась за свои слова (видео)

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Певица Сати Казанова признала, что высказалась неосторожно, и ее слова могли задеть чувства других людей

Обновлено : Сегодня 09:21
- Опубликовано : Сегодня 09:08

Сати Казанова записала видео с извинениями за слова о «косых и кривых» детях. Скандал разгорелся после появления в Сети видео, где Сати Казанова выступает на пресс-конференции в Нальчике и рассказывает о своем благотворительном фонде. Запись была сделана 11 сентября 2016 года.

На видео попал фрагмент, где Сати Казанова заявила, что ее благотворительный фонд занимается только творчеством, а не помощью «кривым и косым» детям. "Боже упаси", добавила Казанова. Ее слова очень болезненно восприняли те, кто воспитывает детей-инвалидов.

Так, коллега по цеху Казановой певец Данко заявил, что воспринял ее слова как "плевок в лицо" и желает Сати "гореть в аду". Лолита Милявская отнеслась к Казановой более снисходительно и сказала, что певица просто не имеет своих детей и высказалась, не подумав. 

Позже Сати Казанова записала видеообращение, в котором попросила прощения у всех, кого могли задеть ее неосторожные слова.

"Приношу свои искренние извинения перед теми, кого я этим обидела или оскорбила. Видит бог, у меня не было таких намерений", - сказала в видео Сати Казанова.

Видео: Сати Казанова о детях-инвалидах

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