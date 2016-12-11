Продолжение сериала “Обратная сторона луны” не понравился зрителям. Картина не преодолела контрольный рейтинг, необходимый для того, чтобы оставаться в эфире. В итоге Первый канал снял с показа историю, в которой герой Павла Деревянко возвращается в 2011 год, но попадает в Советский Союз. Сериал снял Александр Котт, продюсером выступил Александр Цекало. Подробнее о сюжете читайте ЗДЕСЬ.

В пресс-службе Первого канала Metro так прокомментировали это решение: “Мы вынуждены приостановить показ сериала "Обратная сторона Луны-2". Это интересная и во многом экспериментальная работа талантливой команды, но, к сожалению, она не стала популярной у зрителей. Первый канал работает для самой широкой аудитории и не может не учитывать ее реакцию. Контрольный рейтинг, необходимый для того, чтобы сериал оставался в эфире, "Обратная сторона Луны" не преодолела. Увидеть продолжение сериала можно уже сейчас на сайте kino.1tv.ru, либо после Нового года в эфире – мы обязательно найдем возможность показать оставшиеся серии”.

Павел Деревянко в Instagram сообщил, что опечален таким решением. “Друзья мои, к сожалению, узнал сегодня, что, в связи с низким рейтингом нашей “О.С.Л.2” Первый канал останавливает показ оного... Жаль конечно. Но, так, или иначе, все остались друзьями”, – написал актёр, разместив фотографии со своим главным экранным врагом Иваном Шибановым, сыгравшим в сериале маньяка.

Ударом низкие рейтинги оказались и для режиссёра сериала Александра Котта.

– Для меня это личная трагедия, – рассказал режиссёр сериала Александр Котт Metro. – Я переживу, у каждого режиссёра должен быть такой опыт. Жалко артистов. Закон таков, что зритель всегда прав. Я сейчас не говорю о качестве сериала и способе рассказа и так далее, но если зритель не стал смотреть, то... надо делать из этого какие-то выводы и уроки. Увы, не зашло наше кино.

Почему так случилось, Котт затрудняется точно ответить:

– Это личное высказывание. Там очень много, связанного с тем, что сейчас происходит в стране. Но кино не смотрят не по этому, а потому что неинтересно, либо устарела тема, либо слишком сложносочинённая история для федерального канала, слишком экспериментальная. Ещё, возможно, повлиял такой момент, что в сети сериал появился ещё в июле... Но это всё отговорки, реально просто очень низкие рейтинги. Я понимаю канал, который не имеет право не думать об аудитории. Но те, кто любят “Обратную сторону луны” в Сети. Для меня это, конечно, удар. Не всё коту масленица.

Режиссёр не связывает решение канала с цензурой, или каким-то распоряжением сверху.

– Это самая простая отговорка, но я надеюсь, что это не так, – говорит режиссёр. – Я думаю, что просто зритель устал от этой темы. Слишком было бы красиво снят из-за цензуры. Хотя там аллюзии были очевидные. Но если были бы безумно высокие рейтинги, никто бы не снял картину из эфира. Ладно, переживём.