Актёр Павел Деревянко попал в СССР 2011 года во втором сезоне сериала "Обратная сторона Луны"

В продолжении сериала создатели придумали альтернативную реальность. Герой возвращается в своё время, но в этом времени не было Горбачёва и Перестройки. СССР до сих пор существует и процветает. Идёт 17 пятилетка, такси можно взять напрокат, засунув в специальный аппарат свою сберкарточку. Американцы пытаются нелегально перебраться в СССР, несмотря на то, что их правительство вживляет в них чипы, чтобы этого не допустить. Любопытно, что канал выпустил сериал как раз в те дни, когда исполняется 25 лет с момента подписания Беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР.

– Если в первом сезоне мой герой сходил немножко с ума, потому что провалился в 1979 год, да ещё и оказался в теле своего отца, – рассказал Metro Павел Деревянко. – Во втором сезоне, я вернулся наконец-таки в свой 2011 год, но какими-то своими действиями в прошлом я изменил ход событий. И герой вернулся в 2011 год, но в СССР, в страну-мечту, отчасти, страну, которую мы потеряли. В этой стране мы первыми полетели на Марс, наконец, вырастили футболистов, которые способны выиграть чемпионат мира. В то же время здесь остались очереди и старые авто.

Больше всего в этой альтернативной реальности актёру нравятся отношения между людьми:

– Мне нравятся улыбающиеся люди, что нет беспредела, который творится сейчас. Все живут дружно, этого не хватает. С другой стороны, мы отравлены современной реальностью, мобильными телефонами, а здесь вы видели этот сумасшедший деревянный телефон, который называют не мобильный, а «карманный»?! (смеётся) Это же песня!

Герой Деревянко в 2011 году в СССР живёт на улице Киркорова. Мы узнали у актёра, какие улицы хотел бы он видеть в столице.

– Улицу Деревянко, – ответил Павел и залился смехом. – До этого надо ещё дожить, и ещё столько сделать! Что касается улицы в честь Филиппа Бедросовича.. В сериале много иронии. Это здорово.

Герою Деревянко в новой реальности придётся сразится со старым знакомым – рыжим маньяком, хотя в СССР к этому времени с преступностью покончено, ведь маньяков вычисляют ещё в детстве на генном уровне. А ещё ему нужно разобраться с делами сердечными, ведь он любит Катю из прошлого, а в новой реальности у него есть жена и дочь.