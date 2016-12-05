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Актёр Павел Деревянко попал в СССР 2011 года во втором сезоне сериала "Обратная сторона Луны"

  • Виктория Мельникова

Деревянко признался, что ему больше понравилось в альтернативном 2011 году, чем в 1979, куда занесло его героя в прошлом сезоне

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В продолжении сериала создатели придумали альтернативную реальность. Герой возвращается в своё время, но в  этом времени не было Горбачёва и Перестройки. СССР до сих пор существует и процветает. Идёт 17 пятилетка, такси можно взять напрокат, засунув в специальный аппарат свою сберкарточку. Американцы пытаются нелегально перебраться в СССР, несмотря на то, что их правительство вживляет в них чипы, чтобы этого не допустить. Любопытно, что канал выпустил сериал как раз в те дни, когда исполняется 25 лет с момента подписания Беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР. 

– Если в первом сезоне мой герой сходил немножко с ума, потому что провалился в 1979 год, да ещё и оказался в теле своего отца, – рассказал Metro Павел Деревянко. – Во втором сезоне, я вернулся наконец-таки в свой 2011 год, но какими-то своими действиями в прошлом я изменил ход событий. И герой вернулся в 2011 год, но в СССР, в страну-мечту, отчасти, страну, которую мы потеряли. В этой стране мы первыми полетели на Марс, наконец, вырастили футболистов, которые способны выиграть чемпионат мира. В то же время здесь остались очереди и старые авто. 

Больше всего в этой альтернативной реальности актёру нравятся отношения между людьми: 

– Мне нравятся улыбающиеся люди, что нет беспредела, который творится сейчас. Все живут дружно, этого не хватает. С другой стороны, мы отравлены современной реальностью, мобильными телефонами, а здесь вы видели этот сумасшедший деревянный телефон, который называют не мобильный, а «карманный»?! (смеётся) Это же песня!  

Герой Деревянко в 2011 году в СССР живёт на улице Киркорова. Мы узнали у актёра, какие улицы хотел бы он видеть в столице.

– Улицу Деревянко, – ответил Павел и залился смехом. – До этого надо ещё дожить, и ещё столько сделать! Что касается улицы в честь Филиппа Бедросовича.. В сериале много иронии. Это здорово.

Герою Деревянко в новой реальности придётся сразится со старым знакомым – рыжим маньяком, хотя в СССР к этому времени с преступностью покончено, ведь маньяков вычисляют ещё в детстве на генном уровне. А ещё ему нужно  разобраться с делами сердечными, ведь он любит Катю из прошлого, а в новой реальности у него есть жена и дочь.

Сергей Калужанов, сценарист

Выдумывали коллективно

Советский Союз – коллективный опыт, поэтому и создавать этот сюжет нужно было коллективно. На мозговых штурмах был и режиссёр (Александр Котт), и продюсер (Александр Цекало), и группа  сценаристов. Мы хотели сделать такой ироничный СССР, в котором нашлось место всему объективно хорошему в социальном устройстве, но всё это мы возвели в квадратную степень. Получилась страна, которая впереди планеты всей. 

В каждой серии у нас есть аттракцион, связанный с социальным устройством и с известным персонажем, который предстаёт в другом облике. У этих знаменитых персон Цекало заручался поддержкой. Там есть шутка про Собянина, она невинная и поэтому её ни с кем не утверждали. 

Мы сделали из Москва-Сити общежитие для студентов, мы придумали такси на прокат, все мы забавлялись, выдумывая  историю с тем, что ЧМ по футболу проходит у нас. В финале – команды СССР и Великобритании. Там мы придумали, что не наши болельщики самые ужасные, а английские. А наши хулиганы, на самом деле это переодетые милиционеры, которые сдерживают понаехавших болельщиков. Правда, чемпиона мы не выявили. По ходу сюжета матч был сорван (смеётся). 

Каким сейчас был бы СССР

СССР покорили Марс, по Москве летают вот такие странные аппараты, а на Кропоткинской не Храм Христа Спасителя, а Музей Космостроя. 

Вот так выглядят советские карманные телефоны из дерева. 

По ТВ автор народной песни, народный артист СССР Андрей Макаревич поёт: «Полям России в пояс поклониться...» 

В СССР в 2011-м году популярна передача «Дом-2» про строителей.  

Спальники от бессоницы – разработка советской медицины. Доступны только для граждан СССР по назначению медкомиссии. 

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