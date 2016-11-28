Британская певица Адель решила преподавать музыку. Об этом пишет издание The Sun.

Завершив недавно большой концертный тур по Северной Америке, звезда заявила, что на время уходит со сцены, чтобы посвятить себя семье. Как сообщают западные СМИ, Адель сейчас беременна вторым ребенком.

Певица Адель объявила, что уходит со сцены (подробнее)

Похоже, освободившееся время Адель решила использовать с пользой. Как сообщает The Sun со ссылкой на свой источник, певица приняла приглашение стать учителем музыки в школе The BRIT School, где сама когда-то училась мастерству.

По словам источника, Адель благодарна за успех, которого она достигла, и хочет помочь юным певцам и композиторам, обучающимся в ее родной школе.

- Говоря о том, как сильно повлияли на неё учителя, Адель более серьёзно начинает задумываться о преподавании. Она хотела бы взять несколько классов, когда отдохнёт после возвращения из тура, - отмечает источник.

В The BRIT School готовы принять знаменитую выпускницу с распростёртыми объятиями, пишет издание.

The BRIT School или Лондонская школа исполнительского искусства и технологий является самой престижной в Великобритании. В свое время её закончили Леона Льюис, Джесси Джей, Эми Уайнхаус и многие другие знаменитые исполнители.