Заключительный концерт в рамках большого тура дала певица Адель и на прощание огорошила своих поклонников заявлением, что покидает сцену.

Адель рассказала, что идет на такой шаг из-за своей семьи. Как сообщают британские СМИ, Адель сейчас беременна вторым ребенком.

Певица пообещала своим поклонникам, что покидает сцену всего на несколько лет, а затем вновь вернется к концертной деятельности. Адель уточнила, что музыка очень важна для нее и шоу-бизнес она навсегда покидать не собирается.

«Увидимся через пару лет и уже при совсем других обстоятельствах. Не думайте, что вам удастся так просто от меня избавиться!», — заявила она.

Добавим, Адель воспитывает 4-летнего сына Анджело. Недавно она рассказала журналистам, как тяжело переживала послеродовой период. Но это, похоже, не помешало певице заберементь второй раз. В ближайшее время Адель намерена сыграть свадьбу с отцом будущего ребенка Саймоном Конески.

Несмотря на огромные гонорары певицы, торжество пройдёт очень скромно, так как исполнительница хочет этот день посвятить только себе и мужу.

Концертный тур по Северной Америке Адель длился 9 месяцев. Певица дала 107 концертов. Последний состоялся в городе Феникс, штат Аризона.