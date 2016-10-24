После информации о том, что Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми покидает Россию и будет жить в Испании, сам герой публикаций решил прокомментировать ситуацию. Павел оставил в своем блоге в Instagram большой пост о том, что никуда он не переехал и собирается жить в России.

Как пояснил Воля, ни у него, ни у супруги нет паспортов других стран, только российские. А то, что семья постоянно путешествует и бывает в разных странах - нормальная история.

Павел довольно резко высказался о журналистах, которые распространили слухи о том, что Воля и его семья уехали жить в Испанию, и не обошел стороной и реакцию блогеров, которая оказалась весьма бурной.

"Люди разделились на две группы: большинство хотело бы тоже куда-нибудь свалить, причём неважно куда. Меньшая часть включила Сталина. Слава Богу, меньшая", - отметил Воля.

Что касается переезда, Воля был предельно лаконичен.

"Мы никуда не уехали!!! Не дождётесь. Ещё раз: никакой эмиграции, никакого ПМЖ", - написал Воля в своем блоге.

Также Павел пояснил, что его семья бывает в разных странах мира и даже отчитался "для справки".

"Да, бываем в Испании. Бываем во всей Европе и, прикинь, в Америке. Отчитываюсь: были в Австралии, на Фиджи, в Дубаи, в Китае. В Камбодже были. Причём везде жили. Ели еду. Спали на кроватях. Были с детьми. Везде старались отдать их в детский сад. Они - дети. Невероятно, но оказывается, когда у тебя есть дети, их надо везде брать с собой. И везде они должны общаться с детьми. Сенсация! Прямо открытие какое-то", - в своей шутливой манере прокомментировал Павел Воля новости о том, что выбирал в Испании садик для своих маленьких детей Роберта и Софии.