Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля решили переехать. Теперь супруги вместе со своими детьми – трёхлетним Робертом и полуторагодовалой Софией – будут жить в солнечной Испании.

Но спешим вас успокоить, и Ляйсан, и Павел будут прилетать в Россию по делам и по работе.

В каком именно городе решила обосноваться звёздная чета из России, не сообщается, но как пишет "СтарХит", супруги уже отдали сына Роберта в местный детский сад.

По словам источника из окружения пары, для переезда в Испанию у Павла и Ляйсан нашлось несколько причин.

– Ляйсан и Павел приняли такое решение в большей степени из-за климата. Там он мягкий, комфортный для ребятишек. В Москве же холодно, высока вероятность заболеть, эпидемии всех видов гриппа. Роберт в этом году пошёл в детский сад, который родители очень тщательно для него подбирали. В Москву будут возвращаться только на время, по работе, – рассказал собеседник издания.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в сентябре 2012 года. Весной следующего года у пары появился сын Роберт (роды проходили в Майями), а ещё через два года и дочь София (в той же клинике в Майями).

На сегодняшний день бывшая гимнастка Ляйсан является бессменной ведущей телепроекта "Танцы" на ТНТ. Её супруг Павел – уже более десяти лет выступает на сцене Comedy Club, а параллельно ведёт ещё несколько юмористических проектов на телевидении.