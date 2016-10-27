Хэллоуин отмечается в ночь на 1 ноября. Этот праздник широко распространен в западных странах, в России же не так популярен. Тем не менее, вечеринки в честь Хэллоуина-2016 собираются устраивать многие. Причем, приурочат их к выходным, поскольку сам праздник выпадает на понедельник.

Какой костюм выбрать на Хэллоуин, как сделать его так, чтобы отличаться от других - эти вопросы чаще всего волнуют желающих повеселиться на страшных и ужасных вечеринках в честь Дня Святых.

В США на Хэллоуин костюмы можно найти самые разные. Невероятные образы придумывают знаменитости для популярных ежегодных вечеринок, которые устраивает супер-модель Хайди Клум. Она нередко и сама удивляет гостей самыми неожиданными нарядами на Хэллоуин. Так, однажды модель нарядилась в жуткую морщинистую старушку. Подробнее ЗДЕСЬ.

А вот Ким Кардашьян на Хэллоуин пачкаться в крови и одеваться в уродливых женщин не желает. Она появляется на вечеринках 31 октября исключительно в образах русалок, принцесс или других фантастических сказочных персонажей, обязательно обнажает грудь и ноги и подчеркивает линию бедра.

Мы собрали небольшую подборку - какие костюмы на Хэллоуин "выгуливали" звезды и не только. Среди них есть и кровавые, и "эротические", и просто забавные. Так, на заре своей юности Пэрис Хилтон не раз шалила, появляясь на Хэллоуин в костюмах медсестры и "зайки".

Но одними из самых популярных костюмов на Хэллоуин остаются зомби, выпачканные в крови и с соответствующим устрашающим "макияжем".

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