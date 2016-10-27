Для композиции, рассказывают эксперты компании Terrafiori, вам понадобятся:
живая тыква,
различные суккуленты,
декоративная трава,
песок или флористическая губка,
проволока,
ложка,
ножницы или плоскогубцы,
нож.
Шаг 1: С тыквы необходимо срезать её верхнюю часть и вычистить с помощью ложки мякоть. Для того, чтобы овощ дольше сохранил свою привлекательность и не высох, внутри нужно сбрызнуть его краской-аэрозолем или протереть мыльным раствором. Этот не сложный трюк продлит срок службы тыквы-вазы.
Шаг 2: Засыпьте внутрь тыквы песок или флористическую губку, накройте её травой. Теперь пора формировать букет. Начните с нижнего слоя композиции – возьмите пучок декоративной травы и веточки папоротника, закрепите их в центре вазы.
Шаг 3: Пришло время определиться сколько веточек суккулента будет оптимально для композиции. Поскольку мы взяли тыкву среднего размера - десяти будет достаточно. Обрежьте ножки, но не слишком коротко. Вставьте в центр тыквы первый стебель суккулента и постепенно по кругу заполните таким образом всю тыкву.
Шаг 4: Добавьте в композицию несколько веток осенних листьев, расправьте суккуленты, чтобы не было просветов, где необходимо, добавьте декоративной травы. Ваша задача сделать букет максимально однородным.
Шаг 5: Закрепите шляпку тыквы сверху – для этого необходимо вставить в неё проволоку нужной длины и закрепить в основании тыквы.