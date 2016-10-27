Для композиции, рассказывают эксперты компании Terrafiori, вам понадобятся:

живая тыква,

различные суккуленты,

декоративная трава,

песок или флористическая губка,

проволока,

ложка,

ножницы или плоскогубцы,

нож.

Шаг 1: С тыквы необходимо срезать её верхнюю часть и вычистить с помощью ложки мякоть. Для того, чтобы овощ дольше сохранил свою привлекательность и не высох, внутри нужно сбрызнуть его краской-аэрозолем или протереть мыльным раствором. Этот не сложный трюк продлит срок службы тыквы-вазы.

Шаг 2: Засыпьте внутрь тыквы песок или флористическую губку, накройте её травой. Теперь пора формировать букет. Начните с нижнего слоя композиции – возьмите пучок декоративной травы и веточки папоротника, закрепите их в центре вазы.

Шаг 3: Пришло время определиться сколько веточек суккулента будет оптимально для композиции. Поскольку мы взяли тыкву среднего размера - десяти будет достаточно. Обрежьте ножки, но не слишком коротко. Вставьте в центр тыквы первый стебель суккулента и постепенно по кругу заполните таким образом всю тыкву.

Шаг 4: Добавьте в композицию несколько веток осенних листьев, расправьте суккуленты, чтобы не было просветов, где необходимо, добавьте декоративной травы. Ваша задача сделать букет максимально однородным.

Шаг 5: Закрепите шляпку тыквы сверху – для этого необходимо вставить в неё проволоку нужной длины и закрепить в основании тыквы.