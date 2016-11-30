Знаменитое ежегодное шоу Victoria’s Secret пройдёт уже ночью 30 ноября. Трансляция показа состоится лишь 5 декабря. А пока появились фотографии того, как ведущие модели мира превращаются в "ангелов" Victoria’s Secret.

В показе примут участие Ирина Шейк, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Алессандра Амбросио и другие звёзды модельного бизнеса.

В этом году, помимо знаменитых моделей, в шоу выступят музыкальные гости первой величины Lady Gaga, Bruno Mars и The Weeknd.

Шоу знаменитой компании Victoria’s Secret, прославившейся производством женского нижнего белья, проходит ежегодно с 1995 года. В нём из года в год принимают участие лучшие модели мира, которых называют "ангелами" Victoria’s Secret.