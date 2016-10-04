Знаменитая топ-модель и секс-бомба Ирина Шейк вызвала фурор на Неделе моды в Париже, появившись в шикарном черном наряде и "золотом" жакете. Фото с вечеринки Gold Obsession Party выложила сама Ирина Шейк в своем блоге в Instagram.

На Ирине Шейк было черное длинное платье, которое обтягивало ее будто вторая кожа. Дополнил наряд золотистый укороченный жакет, который модель не стала надевать, а просто набросила на плечи.

Модные критики и фанаты супер-модели не смогли удержаться от восторженных отзывов в адрес Ирины Шейк. Ее наряд на вечеринке в рамках Недели моды в Париже вызывал настоящий фурор.

Добавим, в Нью-Йорке и Милане Ирина Шейк несколько раз выходила на подиум представлять коллекции модных дизайнеров. В Париже супер-модель, похоже, оказалась в роли гостьи.

Еще по теме: Ирина Шейк в дредах и мини-шортах появилась на показе Недели моды в Нью-Йорке