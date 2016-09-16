Неделя моды в Нью-Йорке-2016 - самое яркое событие осени. Свои коллекции - порой весьма шокирующие - показывают лучшие модельеры США. На подиум выходят самые известные модели, а в зале присутствуют мировые знаменитости.

Накануне в рамках Недели Моды в Нью-Йорке на показе коллекции Марка Джейкобса (Marc Jacobs) все внимание было приковано к красавице Ирине Шейк, возлюбленной Брэдли Купера. Ирина демонстрировала яркий наряд от Marc Jacobs и выглядела соответствующим образом - на голове дреды, на попе - шелковые мини-шорты, не скрывающие округлостей, блузка с вырезом, куртка с меховыми рукавами.

Ирина Шейк закрывала шоу Marc Jacobs и вызвала настоящий фурор. Позже супермодель написала комментарий по поводу показа на Неделе моды в Нью-Йорке.

"Это был незабываемый опыт... Спасибо Marc Jacobs, что позволил мне закрыть шоу!", - написала в блоге в Instagram Ирина Шейк.

Позже Ирину Шейк застали в "Макдональдсе". Ирина пришла перекусить вместе с Стеллой Максвелл, новозеландской топ-моделью. Красоток узнали, и девушками пришлось долго позировать сотрудникам и посетителям ресторана.