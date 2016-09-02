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Героиней нового клипа Шнурова стала Кисуня из знаменитых "Лабутенов": сюжет обсуждают в Сети

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Новый клип "Ленинграда" за несколько часов собрал тысячи просмотров

Обновлено : Сегодня 11:22
- Опубликовано : Сегодня 10:33

С утра 2 сентября вся страна смотрит новое творение группировки "Ленинград" - клип "Сиськи", который Шнуров проанонсировал еще месяц назад. За несколько часов на Youtube новый клип Шнурова набрал десятки тысяч просмотров.

Сюжет нового клипа Шнурова банален - измена мужа, страдания, подруги, ночной клуб, сомнения в своей привлекательности и как итог - новый мужчина. Но главная мораль клипа - что мужчины у женщин любят больше -  большую грудь или маленькую? Или может главное - красивая попа?...

Как сам Шнуров рассказал о своем новом клипе

Примечательно, что в клипе встречаются уже ставшие знаменитыми персонажи предыдущих мега-хитов Шнурова - героиня "Эскспоната", мечтавшая о лабутенах, и петербуржцы, считающие, что только в Питере надо пить.

Забавно, что в самом конце клипа "Сиськи" оказывается, что главная героиня, которой муж изменил с полногрудой красоткой, та самая "кисуня" из "Экспоната", которой звонила героиня Юлии Топольницкой и которая не хотела давать свои туфли для свидания подруги с мужчиной мечты.

Первые впечатления от нового клипа Шнурова в Сети неоднозначные. Одни пользователи говорят, что "это полная ерунда", другие восторгаются очередным клипом и восхищаются музыкальным рядом.

Но чаще фанаты творчества Шнурова все же спорят и высказывают свое личное мнение - какая же грудь лучше? Большая или маленькая?

"Наверное, я странный, но мне всегда нравились девушки наподобие героини клипа... Не выношу бабищ с 4 или 5 размером... 3-тий максимум!", - делятся сокровенным блогеры.﻿

Что чаще всего обсуждают в клипе "Сиськи" пользователи Сети:

А никого не смущает, что беременная пьет и курит?

Все отлично, кроме вокала новеньких девочек...

А с Алисой Вокс было бы лучше﻿!

Тайная вечеря! Шикарный образ!

Клип классный, песня нет!!!﻿

А девочка то похожа на Алису Вокс, нет? Это Шнур так плюнул ей вслед или до сих пор не может забыть?﻿

Да тут не только Топольницкая, тут весь звездный состав из "Питера-Пить"!!

 


 

 

 

Новый клип Шнурова "Сиськи": видео 18+

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