Новая песня и новый клип Шнурова называются "Сиськи". Это новая хулиганская выходка знаменитого петербургского матершинника - на этот раз клип без предисловий начинается с мата.

Сергей Шнуров выложил фрагмент нового клипа "Сиськи" в своем блоге. Сюжет на первый взгляд банален - молодая женщина застает дома в кровати мужа с большегрудой любовницей.

"Весь мир преобразится сразу, в нем станет больше красоты! И засияют словно стразы, улыбки, и сведут мосты! Сойдутся наши берега, ты станешь мне родным и близким! Растает лед, сойдут снега, когда себе я вставлю... сиськи!".

Полностью новая песня Шнурова "Сиськи" уже доступна для прослушивания в Интернете. А вот клип пока не вышел. Но будет очень скоро, обещает Шнуров.

"О списках Магницкого, санкциях и проблемах ЖКХ новая песня "СИСЬКИ " уже в iTunes. Ссылка в профиле. Клип будет очень скоро. Ура!", - сообщил в блоге в своей ироничной манере сам Шнур.

Добавим, 1 сентября в утреннем эфире телеканала "Карусель" появилась новая программа "С добрым утром, малыши!". Заставку к ней написал и исполнил Сергей Шнуров. Мата в энергичной мини-песенке нет, но хриплый голос Шнура отчетливо слышен. Многие пользователи были удивлены решением руководства телеканала привлечь к созданию детской передачи известного петербургского хулигана.

Напомним, Шнуров стал мега-популярным после хитов "На лабутенах..." и "В Питере пить!".