Дмитрий Тарасов свел татуировку c запястья, посвященную Ольге Бузовой. Футболист и бывший супруг телезвезды проносил памятный символ всего около двух лет. Тату появилось на руке в 2014 году - она состояла из инициалов супругов и даты свадьбы.

Тогда поклонники оценили такое признание в любви. Как пишут СМИ, Бузова тоже была в восторге - ей еще никто не признавался в чувствах именно так.

Однако уже через два года знак любви сменил рисунок песочных часов и латинская надпись - "Время уносит всё".

Напомним, что Ольга Бузова подала на развод, 30 декабря Мещанский суд Москвы должен официально развести пару. Тарасов называл одну из причин расставания - Ольга не хотела детей. По другой информации в Сети, появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По слухам, футболист и модель настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать.

В свою очередь Ольга Бузова с головой ушла в работу. Теперь посты в Инстаграм стали появляться в пять раз чаще - реклама всего, что душе угодно, принесла телезвезде около 16 млн рублей.