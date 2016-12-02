Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов находятся в напряжённых отношениях из-за шумихи, которая возникла с самого начала отношений звёздной пары. Так заявила телеведущая в вечернем шоу Аллы Довлатовой на радиостанции "Русского радио". Как добавила Безова, теперь она понимает, что "счастье любит тишину" и считает ошибкой то, что сделала свои отношения слишком публичными и "громкими".

"Счастье любит тишину, я это поняла слишком поздно, но на самом деле оно так и есть. Потому что иногда молчание и глаза говорят намного больше, чем слова. Слова — это просто слова. Важное в жизни — поступки. Мое первое правило — счастье любит тишину. Второе — никогда не говори „никогда“. И третье правило — держи рядом с собой тех людей, которые в тебе нуждаются. Я говорила „никогда“, но я перекрасилась, потому что я так почувствовала. И я не жалею ни о чем", — призналась телезвезда, не уточнив при этом, что же случилось между ней и Дмитрием Тарасовым.

Также в эфире программы Ольга Бузова рассказала ведущей о своём творчестве и рабочем графике, который позволяет есть спать всего два-три часа в сутки.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщениям СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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