Российская телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре внимания светской хроники из-за скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара прожила вместе 4 года, а сейчас уже запущен бракоразводный процесс. По данным СМИ, после первого бракоразводного процесса в своей жизни молодой футболист подстраховал себя и до того, как сыграл свадьбу с Ольгой Бузовой, пара составила брачный контракт. Поклонники "тарабузиков" (так называли пару, которая выкладывала совместные милые фото в соцсети) долгое время считали, что это "чёрный пиар-ход", чтобы привлечь к себе внимание. Но, как выяснилось позднее, всё гораздо серьёзнее. Фото Дмитрия Тарасова с новой девушкой уже облетело прессу. На этот раз телеведущая реалити-шоу оказалась в центре внимания, потому что хакеры выложили фото Бузовой без ретуши и разослали их в СМИ.

Взломанный телефон Бузовой Видео голой Бузовой и скандальная переписка также оказалось в распоряжении прессы. Об этом поспешил возвестить "Лайф", который опубликовал некоторые интимные кадры с ретушью. Также была обнародована часть нелицеприятной переписки телеведущей с её мамой и сестрой - Бузова обращалась за советами, как вести себя в свете последних событий из-за развода с Тарасовым. Из переписки всплывает тот факт, что мама указывает дочери на её нелюбовь к порядку в квартире. Отметим, что как-то в социальной Сети Ольга Бузова и правда выкладывала фото в платье с пятом, отмечая, что она залила его соком.