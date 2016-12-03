реклама

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

реклама

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети

Сегодня 18:56

Российская телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре внимания светской хроники из-за скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара прожила вместе 4 года, а сейчас уже запущен бракоразводный процесс. По данным СМИ, после первого бракоразводного процесса в своей жизни молодой футболист подстраховал себя и до того, как сыграл свадьбу с Ольгой Бузовой, пара составила брачный контракт. Поклонники "тарабузиков" (так называли пару, которая выкладывала совместные милые фото в соцсети) долгое время считали, что это "чёрный пиар-ход", чтобы привлечь к себе внимание. Но, как выяснилось позднее, всё гораздо серьёзнее. Фото Дмитрия Тарасова с новой девушкой уже облетело прессу. На этот раз телеведущая реалити-шоу оказалась в центре внимания, потому что хакеры выложили фото Бузовой без ретуши и разослали их в СМИ.

Взломанный телефон Бузовой

Видео голой Бузовой и скандальная переписка также оказалось в распоряжении прессы. Об этом поспешил возвестить "Лайф", который опубликовал некоторые интимные кадры с ретушью. Также была обнародована часть нелицеприятной переписки телеведущей с её мамой и сестрой - Бузова обращалась за советами, как вести себя в свете последних событий из-за развода с Тарасовым. Из переписки всплывает тот факт, что мама указывает дочери на её нелюбовь к порядку в квартире. Отметим, что как-то в социальной Сети Ольга Бузова и правда выкладывала фото в платье с пятом, отмечая, что она залила его соком.

Хакеры выложили фото Бузовой

Также "Лайф" опубликовал с ретушью компрометирующие фото и видео, на которых девушка, очень похожая на Ольгу Бузову (в СМИ не пытаются уверять, что это именно сама телеведущая), фотографирует интимные места.

А буквально на днях в Сети также появились кадры личной переписки Ольги Бузовой с актёром и шоуменом Дмитрием Нагиевым. Сообщения носят интимный характер.

30 декабря 2016 года Мещанский отдел ЗАГС Москвы официально разведёт Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова.

реклама

Самое популярное

Metro выяснило, по какому каналу будет трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря 2016 года17Фото

Metro выяснило, по какому каналу будет трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря 2016 года
Metro узнало, кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"13Фото

Metro узнало, кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"

Звезды шоу-бизнеса поздравили Клуб Весёлых и Находчивых с юбилеем
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов19Фото

Дмитрий Тарасов назвал причину развода с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину разрыва со своей женой Ольгой Бузовой. По его словам, телеведущая не хочет заводить детей. – Думаю, теперь можно меня официально считать свободным мужчиной. Все мои сомнения подтвердились. У нас так и не получилось создать настоящую семью: я хочу детей, но, к сожалению, для этого нужно было желание двух людей, — приводит слова футболиста StarHit. Ольга заявление Тарасова пока никак не прокомментировала. Стоит заметить, что фанаты тарабузиков (так...
В Москве прошли похороны Дианы Лебедевой35Фото

В Москве прошли похороны Дианы Лебедевой

Внучку Платона Лебедева хоронили в белом гробу
Никита Джигурда11Фото

Видео, на котором Джигурда занимается сексом с "Люськой", попало в Сеть

В Сеть попало видео на котором мужчина очень похожий на Никиту Джигурду занимается сексом с неизвестной женщиной. Главный герой видео называет свою партнёршу "Люськой". Она же в свою очередь никак не реагирует на происходящее. Пользователи, посмотревшие запись, предположили что на видео Джигурда занимается интимом с подругой своей жены Марины Анисиной ныне покойной Людмилой Браташ. Лицо женщины на видео не показано, пользователи уверены, что она находится в бессознательном состоянии. Также и не...
Самые яркие фото шоу Victoria's Secret в Париже55Фото

Самые яркие фото шоу Victoria's Secret в Париже
Матч "Барселона" – "Реал" (Мадрид) 2 апреля 2016 года: по какому каналу покажут, прогноз, где будет онлаин-трансляция11Фото

Матч "Барселона" – "Реал" (Мадрид) 2 апреля 2016 года: по какому каналу покажут, прогноз, где будет онлаин-трансляция

2 апреля 2016 года внимание всех поклонников футбола наверняка будет сосредоточено на матче "Барселона" - "Реал" (Мадрид) , противостояние между этими клубами по традиции называют "Эль Классико". Первый поединок между этими командами в текущем розыгрыше чемпионата Испании завершился со счётом 4:0 в пользу "Барселоны". Естественно, болельщиков уже волнует вопрос, на каком канале смотреть игру "Барселона" - "Реал" (Мадрид) 2 марта 2016 года, где можно будет смотреть онлаин и каков прогноз...
Куда сходить в Петербурге 3 и 4 декабря: катки, лекции, флешмобы14Фото

Куда сходить в Петербурге 3 и 4 декабря: катки, лекции, флешмобы

В городе открылся ещё один большой каток под открытым небом
Кот примерз ко льду5Фото

Видео, как в Челябинске спасают вмерзшего кота, набирает популярность

Видео спасения котенка в Челябинской области набрало около 200 тысяч просмотров. Сейчас с ним уже все в порядке. Однако еще неделю назад животное нашли примерзшим лапами ко льду. Как пояснили очевидцы, котенок залез под машину вечером, чтобы погреться. За ночь температура опустилась, а автомобиль уехал. В итоге, беззащитное животное оказалось в ледяной ловушке. Прохожие сжалились над котом. В течение нескольких минут двое терпеливо вызволяли кота. Мужчина держал животное, а женщина носила ведра...
Петербург и Москва - в топе Instagram: лидируют откровенные фото, а не красивые пейзажи26Фото

Петербург и Москва - в топе Instagram: лидируют откровенные фото, а не красивые пейзажи

Instagram составил рейтинг городов, где чаще всего фотографируются и выкладывают в соцсеть
Титульный бой Лебедев – Гассиев 3 декабря покажет федеральный канал12Фото

Титульный бой Лебедев – Гассиев 3 декабря покажет федеральный канал

Где смотреть бой Лебедев – Гассиев, а также ответы на другие вопросы – в материале Metro
16 животных из Красной книги, которые еще обитают в Москве17Фото

16 животных из Красной книги, которые еще обитают в Москве
На главу муниципального округа в Петербурге напали с битами

На главу муниципального округа в Петербурге напали с битами

В пятницу утром, 2 декабря, на главу муниципального округа "Княжево" Дмитрия Козлова было совершено дерзкое нападение прямо рядом с его домом. Неизвестные в масках избили мужчину битами и нанесли ему тяжелые травмы головы. Пострадавшего госпитализировали. Позднее стали известны подробности произошедшего. Как рассказал "Росбалту" депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, на Дмитрия Козлова напали трое в масках, которые приехали на чёрной машине марки Toyota Camry....
Бузова провела время с Нагиевым на съёмках "Физрука"16Фото

Бузова провела время с Нагиевым на съёмках "Физрука"

Это произошло на фоне слухов о разводе Тарасова и Бузовой

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Эскиз памятника, установленного в Воронеже

Памятник детскому писателю Самуилу Маршаку появится в Москве

Сегодня 19:25 В столице установят памятник автору известных детских произведений Самуилу Маршаку. Его установят в Лялином переулке в Москве в 2017 году, сообщает РИА "Новости". На фото выше приведен эскиз памятника, который был установлен в родном для писателя Воронеже. В Москве показали проект первого в России памятника Самуилу Маршаку Планируется, что памятник в Москве будет установлен на пожертвования горожан. В ближайшее время объявят начало благотворительной акции по сбору средств на создание...

Самое популярное

Metro выяснило, по какому каналу будет трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря 2016 года17Фото
Титульный бой Лебедев – Гассиев 3 декабря покажет федеральный канал12Фото

Галереи и видео

Metro выяснило, по какому каналу будет трансляция матча "Барселона" – "Реал" 3 декабря 2016 года17Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама