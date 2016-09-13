Анджелина Джоли вызвала в соцсетях шквал критических замечаний после встречи с детьми в Иордании. Поводом для возмущения стал наряд голливудской звезды. Под черное платье-балахон Анджелина Джоли не надела бюстгальтер.

В качестве посла доброй воли ООН актриса приехала в Иорданию, чтобы пообщаться с детьми беженцев из Сирии. В лагерь, где живут семьи, бежавшие из страны, где идет война, Анджелина Джоли прибыла 9 сентября - произнесла небольшую речь, пообщалась с подростками и малышами, спросила, в чем нуждаются дети.

Но доброе дело, выступление актрисы и реальная помощь, которая последует за этим визитом, не остановили моралистов, которые посчитали поведение Анджелины Джоли и ее наряд вопиющей распущенностью.

Особенное возмущение вызвало платье Анджелины Джоли у местных журналистов. Они выступили с рекомендацией к актрисе впредь выбирать более подходящий наряд для встреч с детьми подросткового возраста в мусульманской стране.

Добавим, три года назад Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению обеих молочных желез. Актриса боится рака, от которого скончались ее мать и тетя. В связи с этим она решилась на превентивную операцию, которая сводит риск заболевания к нулю.