Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта почти свершившийся факт. Даже в музее мадам Тюссо разделили скульптуры актеров. Руководство музея после известий о разводе приняло решение разместить фигуры Джоли и Питта отдельно. Соответствующая информация появилась в официальном блоге музея.

Джоли и Питт разводятся: причина случившегося пока остается семейной тайной. По разным источникам, Анджелина написала в заявлении о разводе о непримиримых разногласиях с супругом, особенно в воспитании детей. По словам Джоли, методы Брэда Питта для нее неприемлемы.

По другим данным, причиной развода Джоли и Питт могут быть многочисленные романы актера, о которых то и дело становилось известно прессе. Рассказывали об интрижке с Лиззи Каплан, и с актрисой Марийон Котийяр, с которыми Брэд Питт снимался в новом фильме.

Появлялась информация о том, что Анджелина Джоли даже сильно исхудала из-за измен мужа.

Джоли и Питт прожили вместе больше 10-ти лет. У них шестеро детей. За годы совместной жизни звездная пара, одна из самых красивых в шоу-бизнесе, постоянно появлялась вместе на различных светских мероприятиях. И если в первые годы жизни Анджелина и Брэд постоянно улыбались на камеру, обнимались, целовались и всячески проявляли свои чувства, то со временем ситуация стала меняться. Анджелина все чаще была задумчива, улыбка редко мелькала на ее лице, а, появляясь на красной дорожке, пара чаще просто держалась за руки.

В 2015 году совместных фото Анджелины и Брэда стало гораздо меньше - пара реже выходила в свет, а в 2016 году фотокорреспонденты практически ни разу не поймали в объективы камер Брэда Питта и Анджелину Джоли вместе.

Впрочем, и порознь актеры почти никуда не ходят. Изредка Анджелина отправляется в официальные поездки по делам ООН, делегатом которой она является. Ее уже не встретить на награждениях, премиях и других голливудских "сборищах", где блистают мировые звезды шоу-бизнеса.

Metro собрало фото Анджелины Джоли и Брэда Питта в хронологическом порядке - с 2005 по 2016 годы. На них можно увидеть, как трансформировались отношения пары в течение лет.