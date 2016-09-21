40-летняя французская актриса Марион Котийяр оказалась в центре пристального внимания СМИ. После того, как 21 сентября появилась новость о том, что она наконец-таки прокомментировала развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, как вновь её имя появилось во многих СМИ. Напомним, Марион Котийяр и Брэд Питт недавно сыграли вместе в фильме "Союзники", который выйдет на экраны в ноябре этого года. И, судя даже по кадрам, которые вошли в трейлер, актёрам удалось изобразить страсть на экране. После совместной работы над фильмом, актёрам стали приписывать роман.

Марион Котийяр прокомментировала развод Анджелины Джоли и Брэда Питта (подробнее...)

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта комментировать актриса особо и не хотела. Она лишь сдержанно отметила, что "опустошена" подобными обвинениями и беспочвенными подозрениями.

Первым о том, что Марион Котийяр беременна и ждёт второго ребёнка, сообщило издание The Sun. Как рассказал источник, весь Париж уже в курсе, что 40-летняя актриса готовится во второй раз стать мамой. Кстати, в родном городе она живёт вместе с актёром и режиссёром Гийомом Кане. Пара вместе с 2007 года, и сейчас они вместе воспитывают своего 5-летнего сына Марселя.

Собеседник The Sun также отметил, что Марион Котийяр просто сияет от счастья и в настоящее время хочет лишь спокойно проводить время с Гийомом и их сыном.