Алла Пугачёва знакомит с музыкой маленькую дочь Игоря Николаева Веронику. Певец и композитор разместил в своём Instagram фото, на котором Примадонна сидит за клавишами, а за ней с интересом наблюдает девочка.

"Учительница первая моя!, - подписал фото с Аллой Пугачевой Игорь Николаев. - Как же повезло нашей Вероничке, что с миром Музыки её знакомит такой добрый и такой родной человек!".

А мама девочки - Юлия Проскурякова - следом выложила фото с дочерью, на котором та уже сама уселась музицировать.

Из Аллы Пугачёвой, как отмечает издание Hello!, неплохой педагогический опыт. В 2014-м году она даже открывала вместе с одной из участниц "Фабрики звёзд" школу Future Star, нов настоящее время охладела к этому занятию, так как возникли разногласия с напарницей.