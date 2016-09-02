Эту круглую дату звезда встретила во всеоружии – с потрясающей фигурой и свежим, молодым лицом.

Глядя на Сальму, никто не поверит, что эта пышущая красотой и здоровьем женщина разменяла уже пятый десяток.

Многие подозревали, что секрет молодости Хайек в мастерстве пластических хирургов, однако Сальма в ряде интервью уверяла, что никогда не ложилась под нож.

По словам актрисы, она также совсем не сидит на диетах и не проводит часы в тренажерном зале.

В отличной форме ей помогают оставаться регулярные занятия йогой, а также постоянные визиты к личному массажисту, который обладает особой техникой.

Также Сальма признается, что от бабушки ей осталось несколько старинных индейских рецептов красоты.

Их актриса не раскрывает, но ходят слухи, что это некий бульон из говяжьих мозговых костей, который очень долго готовится. Второе средство – крем, компонентом которой является кора одного из мексиканских деревьев.

Известно, чтог отец Сальмы Хайек – ливанец, а мама на одну половину испанка, а на другую – мексиканка. Именно предки из Мексики, которые были индейцами, по заверениям Сальмы, передают по женской линии тот самый народный рецепт сохранения женской красоты.

Актриса Сальма Хайек снялась более чем в 30 фильмах. Она прославилась благодаря картинам «Фрида», «Бандитки», «Отчаянный», «От заката до рассвета» и другим.

Звезда замужем за французским миллионером Франсуа-Анри Пино и воспитывает восьмилетнюю дочь Валентину.

Сальма Хайек стала первой мексиканкой, номинированной на премию “Оскар” за лучшую женскую роль.