Гости выставки смогут бесплатно попробовать свыше 1000 изысканных блюд и продуктов: от фермерских молочных и хлебобулочных изделий до оригинальных десертов и редких сортов вин. Своей продукцией петербуржцев угостят более 200 производителей из 15 стран мира.

Организаторы приготовили для каждого посетителя подарок — национальный продукт! Также гости смогут поучаствовать в конкурсах от производителей и выиграть запасы их продукции.

Не забудьте взять на выставку газету Metro: с ней вход на выставку – бесплатный!