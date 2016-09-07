В рамках мероприятия, которое пройдет 22 сентября с 19:00 до 21:00, специалист ИКЦ «Мир Образования» и представитель Swiss Education Group совместно представят образовательные программы швейцарской группы вузов.

Swiss Education Group — крупнейшая группа профессиональных вузов Швейцарии по подготовке специалистов в области международного гостеприимства.

Программы Swiss Education Group по гостиничному делу популярны во всем мире, сочетают высокое качество обучения с профессиональными стажировками сразу, в процессе учебы.

В группу Swiss Education Group входят:

-Hotel Institute Montreux (гостеприимство и предпринимательство).

-César Ritz Colleges Switzerland (гостеприимство и туризм).

-Culinary Arts Academy (кулинарное искусство).

-IHTTI School of Hotel Management (отельное управление и туризм).

-Swiss Hotel Management School (гостеприимство, организация мероприятий, курорты и спа-центры).

Во время встречи представитель SEG и специалист центра «Мир Образования» расскажут о вступительных требованиях, преподаваемых программах и профессиональных перспективах, открываемых по окончанию обучения.

Гостиничный бизнес продолжает оставаться одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире, и на обладателей престижных швейцарских дипломов в области гостеприимства по-прежнему существует стабильный спрос, как в России, так и за рубежом.

ИКЦ «Мир образования» является официальным представителем Swiss Education Group в России и помогает в оформлении всех необходимых документов, связанных с зачислением на программы обучения в учебные заведения SEG без дополнительной платы. Вступительный тест по английскому языку можно сдать в офисе компании «Мир образования» в Москве.

Предварительная регистрация на семинар на сайте центра «Мир Образования» www.edworld.ru, по телефонам: (495) 660-96-33, (495) 544-74-91, (495) 697-33-37 или по email: info@edworld.ru.

Адрес офиса ИКЦ «Мир образования»: Москва, Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, оф. 233.