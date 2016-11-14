Регина Тодоренко, которую больше знают как ведущую восьмого сезона "Орла и решки", еще и поет, и снимает клипы. Для её поклонников это давно не новость. А вот то, что она полностью разделась, не оставив ни ниточки, страна узнала недавно из инстаграма звезды.

В анонсе нового клипа нет ничего лишнего - только абсолютно голая Тодоренко на крыше автомобиля и пустыня. И комментарий самой Регины.

- Скоро. Вас охватит настоящий огонь. Сначала вы почувствуете его на кончиках пальцев, ваше сердце начнет биться быстрее. Секунда... и вы уже танцуете, забывая обо всём на свете. Вы уже чувствуете, как огонь приближается? Премьера Fire. Скоро.

Возможно, Регину вдохновило её путешествие в пустыню, где за скидку на ночную экскурсию нужно было голой сфотографироваться на крыше фургона. И клип никак не будет связан с кадрами из ее профессиональных путешествий.

Одни поклонники обвинили Регину в пошлости, другие - похвалили в очередной раз фигуру, третьи уверены, что фото - лишь кадр передачи "Орел и Решка".