Днём 9 декабря неподалёку от Балтийского вокзала в Обводный канал упала женщина. Сообщение о происшествии поступило от прохожих около полудня. Своими силами спасти пострадавшую прохожие не могли - в том месте нет спуска к воде. Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда использовали лестницу и тросы.

Когда женщину достали из воды, она была в бессознательном состоянии. На вид пострадавшей около 60-65 лет. Её госпитализировали в Мариинскую больницу.

Предварительно, у женщины диагностировали переохлаждение, уточняет "Фонтанка".