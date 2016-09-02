В День города Москвы – 10 сентября – запускается Московское центральное кольцо (МЦК). Это событие ожидается жителями столицы и в особенности жителями Подмосковья: новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) позволит экономить время в пути и позволит комфортно добираться с отдалённых районов Москвы до станций метро. Metro рассказывает, что на данный момент известно об одном из самых амбициозных проектов столичных властей.

1. Когда и чего запустится?

Будет три этапа, по ходу дела к МЦК будут присоединяться новые станции. Первый этап – в сентябре 2016 года (для жителей Москвы и Подмосковья будут доступны 14 пересадок на метро и шесть пересадок на пригородные электрички), второй — в декабре 2016-го, когда будут сданы все станции и третий — окончательный ввод в эксплуатацию ТПУ с возможностью "тёплых" пересадок (без выхода из метро на улицу).

Все станции, как и куда с них можно будет перейти доступны по схеме ЗДЕСЬ. Это самый новый и доступный вариант, советуем ознакомиться.

2. Сколько это стоит?

Мэр Москвы Сергей Собянин на днях написал в микроблоге в Twitter, что первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным. Дальше (согласно постановлению Правительства Москвы) действие тарифов на проезд в общественном транспорте столицы распространяется и на Московское центральное кольцо.

Таким образом, единый билет на проезд по МЦК на 20 поездок будет стоить 650 руб., на 60 поездок - до 1 тыс. 570 руб. При этом проезд для пользователей карты «Тройка» на МЦК будет стоит столько же, сколько на метро - 32 руб.

В рамках совершения одной поездки допускается возможность осуществления пересадок без взимания дополнительной платы за проезд.

3. Как это будет работать? Поезда долго ждать придётся?

Правительство Москвы на своём сайте сообщает, что по кольцу пустят скоростные электропоезда "Ласточка", которые будут двигаться практически бесшумно и смогут разгоняться до 120 километров в час. В составах будут расширены проходы между сиденьями, оборудованы места для маломобильных пассажиров на колясках. Для зарядки электронных гаджетов появятся USB-розетки.

В часы пик поезда будут ходить каждые шесть минут, в остальное время — с интервалом 11–15 минут. Общая продолжительность поездки по кольцу составит около 75 минут.

4. Я пассажир, у меня сейчас есть проездной на метро. Для МЦК надо что-то оформлять отдельно?

Для тех, кто купил "Единый" проездной до 1 сентября 2016 года: вам придется перепрограммировать билет. Потребуется подойти в кассу и бесплатно активировать свой билет для проезда по МЦК. Для билетов "Тройка" достаточно будет пополнения хотя бы на 1 рубль.