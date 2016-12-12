Невский районный суд вынес приговор петербурженке, которая сообщила о бомбе на станции метро "Василеостровская".
Напомним, инцидент произошел в мае 2016 года, когда станция была закрыта на ремонт. Звонок женщина сделала со станции "Рыбацкое".
После сообщения о бомбе полицейские эвакуировали сотрудников метрополитена и провели проверку, однако ничего подозрительного не обнаружили.
Петербурженка ответит в суде за "минирование" "Василеостровской" (подробнее)
Сотрудникам полиции удалось найти "минёршу". За заведомо ложное сообщение об акте терроризма женщина предстала перед судом.
Как сообщает городская прокуратура, петербурженка полностью признала вину в совершении преступления.
Суд назначил лжеминёрше "Василеостровской" наказание в виде исправительных работ.