Невский районный суд вынес приговор петербурженке, которая сообщила о бомбе на станции метро "Василеостровская".

Напомним, инцидент произошел в мае 2016 года, когда станция была закрыта на ремонт. Звонок женщина сделала со станции "Рыбацкое".

После сообщения о бомбе полицейские эвакуировали сотрудников метрополитена и провели проверку, однако ничего подозрительного не обнаружили.

Петербурженка ответит в суде за "минирование" "Василеостровской" (подробнее)

Сотрудникам полиции удалось найти "минёршу". За заведомо ложное сообщение об акте терроризма женщина предстала перед судом.

Как сообщает городская прокуратура, петербурженка полностью признала вину в совершении преступления.

Суд назначил лжеминёрше "Василеостровской" наказание в виде исправительных работ.