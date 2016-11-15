Жительницу Петербурга обвиняют в "минировании" станции метро "Василеостровская".

Как сообщили в прокуратуре города, в мае 2016 года петербурженка находясь на станции метро "Рыбацкое" позвонила в городской мониторинговый центр и сообщила готовящемся взрыве на станции "Василеостровская".

В это время "Василеостровская" была закрыта на капитальный ремонт. Полицейские эвакуировали сотрудников метрополитена со станции и провели проверку.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма петербурженка была задержана.

В отношении телефонной террористки было возбуждено уголовное дело.

Расследование завершено. За звонок о бомбе женщина будет отвечать перед судом.