Спасатели заканчивают разбирать завалы после страшного взрыва дома в Рязани, в результате которого погибли три человека. Об этом в понедельник сообщают "Вести".

По информации издания, спасатели работали всю ночь, пытаясь найти людей – по одной из версий, под завалами могли находиться четыре человека. Позже кинологи установили, что под обломками здания людей нет.

Несмотря на мощный взрыв, специалисты МЧС, обследовавшие дом в Рязани, пришли к выводу, что он пригоден для проживания, поскольку несущие конструкции не повреждены.

Отмечается, что власти города уже начали выплачивать компенсации пострадавшим, а также родственникам погибших.

Напомним, что накануне, 23 октября, в 4 часа 36 минут в Рязани в жилом доме номер 4 по улице 1-ый Осенний переулок прогремел взрыв природного газа. В результате взрыва и последующих обрушений погибли три человека, ещё 13, в том числе один ребёнок, получили ранения и были госпитализированы.

Момент взрыва дома в Рязани 23 октября 2016 года удалось снять на видео – запись сделала камера наблюдения соседнего дома. На кадрах виден двор и первые этажи здания.

Сначала происходит яркая вспышка, после этого на землю и припаркованные автомобили начинают падать обломки. Клубы пыли, поднявшиеся в ходе разрушений, полностью скрывают повреждённую многоэтажку.

По факту взрыва дома в Рязани было возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.