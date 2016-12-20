Выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, где 19 декабря был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов, назовут в его честь, сообщает префектура района Чанкая.

Ранее стало известно о том, что именем погибшего посла РФ будет названа улица, на которой располагается российское посольство. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит несколькими выстрелами в спину вечером 19 декабря в Анкаре во время открытия выставки. Убийца был ликвидирован турецкими спецслужбами, а позже были задержаны его мать и сестра.

Свои соболезнования родным Карлова выразили глава МИД РФ Сергей Лавров, а также представители дипломатических ведомств стран со всего мира.

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