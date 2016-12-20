В Анкаре появится улица имени Андрея Карлова - посла, убитого накануне вечером в Турции. В память о сотруднике назовут улицу, на которой находится российское посольство. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

В настоящий момент улица, на которой расположено здание российского дипведомства в Анкаре, называется Кариягды.

Сегодня к зданию российского ведомства в Турции местные жители несут цветы. Меры безопасности усилены, перекрыто движение с улицы, где находится вход в представительство.

Свои соболезнования также уже выразили глава российского МИД Сергей Лавров, а также ряд иностранных представителей дипломатических ведомств, представители ЕС, Швейцарии, Белоруссии.

Напомним, что посол России в Турции был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время своего выступления на открытии фотовыставки, посвященной России. Нападавшим был 22-летний бывший полицейский из подразделения быстрого реагирования Мевлют Мерт Алтынташ. Под видом охранника он проник в помещение, после чего выстрелил в Андрея Карлова. Сам убийца был ликвидирован на месте, а вся его семья задержана в Турции.