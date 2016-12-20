19 декабря во время открытия выставки в Анкаре был застрелен российский посол в Турции Андрей Карлов. Фотограф Associated Press Бурхан Азбиличи находился на месте преступления и, несмотря на ужас происходящего, сделал несколько снимков, сообщает Daily Mail. Фотограф поделился с изданием подробностями с места убийства.

"Когда мужчина в тёмном костюме достал пистолет, я был шокирован и думал, что на наших глазах разворачивается какая-то театральная постановка. Как оказалось, это было хладнокровно спланированное убийство, которое произошло передо мной и другими испуганными людьми.

Выстрелы, как минимум восемь из них, были громкими. Мы оказались в аду. Люди кричали, прятались позади колонн и под столами, а также лежали на полу. Я был испуган, но нашёл прикрытие за стеной и начал фотографировать.

Выставка "От Калининграда до Камчатки" как раз располагалась на моём пути из офиса в Анкаре до дома, поэтому я решил посетить её. Когда я прибыл, уже звучали вступительные речи. Когда российский посол произносил свою речь, я приблизился, чтобы сфотографировать его, предполагая, что снимки могут пригодиться в дальнейшем для иллюстрации российско-турецких отношений.

Посол мягко и, как мне показалось, с любовью говорил о своей родине, делая паузы для того, чтобы его речь могли перевести на турецкий. Я запомнил, как спокойно и скромно он выглядел в тот момент.

После этого началась стрельба и паника в помещении. Тело посла лежало на полу всего в нескольких метрах от меня. Я не мог разглядеть крови вокруг него. Думаю, его застрелили из-за спины.

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что перед моими глазами человека лишили жизни.

Я отошёл назад и чуть левее, когда стрелок, позже идентифицированный как полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, направил пистолет в сторону людей, прятавшихся в правой части зала.

Я не мог понять, что было мотивом убийцы. Я подумал, что это был чеченский военный. Но люди после сказали, что он кричал про сирийский город Алеппо. Так что, вероятно, он был зол на российские бомбардировки Алеппо, нацеленные на борьбу с боевиками. Множество мирных граждан пострадали во время военных действий.

Он также кричал: "Аллаху акбар". Но остальные слова на арабском я не понял. Стрелок был возбуждён. Он ходил вокруг тела посла и разбил несколько рамок с фотографиями на стенах. Конечно, я опасался того, что стрелок обернёт свой гнев на меня. Но я немного продвинулся вперёд и снял мужчину, задиравшего пленных.

Я думал: "Я здесь. Если даже я буду ранен или убит, я журналист и должен делать свою работу. Я мог просто сбежать… но у меня бы не было ответа людям на вопрос, почему я не сделал фото".

Я даже успел подумать о друзьях и коллегах, которые погибли за последние годы во время съёмки зон боевых действий.

Я видел, как стрелок был возбуждён, но при этом контролировал себя. Он крикнул всем отодвинуться назад. Охрана сказала нам покинуть помещение, и мы ушли. Скорая помощь и бронированный транспорт прибыли, после чего началась операция спецслужб. В перестрелке вооружённый мужчина был убит.

Когда я вернулся в офис, чтобы обработать снимки, меня поразил шок, так как я увидел, что, когда посол произносил речь, стрелок стоял прямо за ним, будто друг или телохранитель".