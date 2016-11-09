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Обновлено : Сегодня 09:37
- Опубликовано : Сегодня 09:20

Выборы президента США: Дональд Трамп побеждает

  • Татьяна Иванова

В Америке заканчиваются выборы президента страны

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В США заканчиваются выборы президента страны. По последним прогнозам, лидером стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. После частичного подсчета голосов в 41 штате именно за него проголосовавших оказалось больше. 

У Хиллари Клинтон еще есть шанс выиграть. Возможна и ничья. 

На 9:00 по московскому времени — Дональд Трамп набирает 48,3% голосов. Хиллари Клинтон проигрывает с 47,1%. 

Разрыв по стране составляет почти 1,3 миллиона голосов.

Пока нет предварительных прогнозов по  9 штатам. В 6 из них лидирует Трамп.

Теперь шансы на победу Хиллари Клинтон оцениваются аналитиками лишь в 5%.

Скорее всего, обе палаты конгресса останутся под контролем республиканцев.

 

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Справка

  • Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. 
  • Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
  • Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. 
  • Инаугурация нового президента пройдет 20 января.

Инфографика CNN на этот час

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