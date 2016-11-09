Выборы президента США: Дональд Трамп побеждает

В США заканчиваются выборы президента страны. По последним прогнозам, лидером стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. После частичного подсчета голосов в 41 штате именно за него проголосовавших оказалось больше.

У Хиллари Клинтон еще есть шанс выиграть. Возможна и ничья.

На 9:00 по московскому времени — Дональд Трамп набирает 48,3% голосов. Хиллари Клинтон проигрывает с 47,1%.

Разрыв по стране составляет почти 1,3 миллиона голосов.

Пока нет предварительных прогнозов по 9 штатам. В 6 из них лидирует Трамп.

Теперь шансы на победу Хиллари Клинтон оцениваются аналитиками лишь в 5%.

Скорее всего, обе палаты конгресса останутся под контролем республиканцев.

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