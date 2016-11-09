Выборы президента США: Дональд Трамп побеждает

В США заканчиваются выборы президента страны. По последним прогнозам, лидером стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. После частичного подсчета голосов в 41 штате именно за него проголосовавших оказалось больше.
У Хиллари Клинтон еще есть шанс выиграть. Возможна и ничья.
На 9:00 по московскому времени — Дональд Трамп набирает 48,3% голосов. Хиллари Клинтон проигрывает с 47,1%.
Разрыв по стране составляет почти 1,3 миллиона голосов.
Пока нет предварительных прогнозов по 9 штатам. В 6 из них лидирует Трамп.
Теперь шансы на победу Хиллари Клинтон оцениваются аналитиками лишь в 5%.
Скорее всего, обе палаты конгресса останутся под контролем республиканцев.
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Результаты выборов в США 2016: как голосовали американцы
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Справка
- Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.
- Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
- Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.
- Инаугурация нового президента пройдет 20 января.