Результаты выборов в США 2016 ещё неизвестны, весь мир следит за ними в режиме онлаин. Избирательные участки уже закрыты, весь день, 8 ноября, граждане США голосовали в своих штатах.

Народное голосование, напомним, лишь часть процедуры избрания президента. Окончательное решение 19 декабря примут так называемые выборщики, которые в строго определённом числе также будут голосовать, представляя интересы конкретного штата.

Основная борьба разврачивается между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Хиллари Клинтон, супругой экс-президента США Билла Клинтона. Оба кандидата успешно проголосовали, аТрамп уже даже успел попротестовать: якобы один из избирательных участков в штате Небрска работал на два часа дольше положенного.

Не обошлось и без жертв - в Калифорнии возле одного из участков произошла стрельба, двое раненых, участок в итоге закрыли.

В целом же по оценкам наблюдателей выборы прошли корректно: избиратели заполняли бюллетени и бросали их в специальные электронные урны. Они счтывают показатели. Во Флориде, кстати, несколько устройств не сработали - пришлось всё считать вручную.

И пока считаются голоса, предлагаем вам окунуться в атмосфру выборов в США с помощью нашей красочной фотоподборки.