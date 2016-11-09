Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон уже догнала и опередила республиканца Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. И это благодаря успеху в Калифорнии и на Гавайях.
Как сообщает The New York Times, за Клинтон в Калифорнии голоса отдали 59% избирателей. (Это 55 голосов выборщиков). Гавайи обеспечат ей лишь четыре выборщика.
Кто победил на выборах в США: По последним данным, за Клинтон проголосует и штат Орегон (7 голосов выборщиков). Всего Хиллари заручилась поддержкой 188 выборщиков против 187 у Трампа.
Поступили данные по Северной Каролине – там побеждает Трамп, передаёт телеканала NBC News.
Отмечается, что после подсчета 95% голосов Трамп лидирует с 51%, в то время как Клинтон набирает 46%.
Штат Юта также проголосовал за Трампа.
Напомним, через 3 часа после начала подсчета Трамп лидировал по США с 49,9% против 46,2% у Клинтон, и у него было 128 голосов выборщиков против 97 Клинтон.
Всего для победы необходимы голоса 270 делегатов.
Справка
- Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.
- Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
- Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.
- Инаугурация нового президента пройдет 20 января.