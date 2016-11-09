Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон уже догнала и опередила республиканца Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. И это благодаря успеху в Калифорнии и на Гавайях.

Как сообщает The New York Times, за Клинтон в Калифорнии голоса отдали 59% избирателей. (Это 55 голосов выборщиков). Гавайи обеспечат ей лишь четыре выборщика.

Кто победил на выборах в США: По последним данным, за Клинтон проголосует и штат Орегон (7 голосов выборщиков). Всего Хиллари заручилась поддержкой 188 выборщиков против 187 у Трампа.

Поступили данные по Северной Каролине – там побеждает Трамп, передаёт телеканала NBC News.

Отмечается, что после подсчета 95% голосов Трамп лидирует с 51%, в то время как Клинтон набирает 46%.

Штат Юта также проголосовал за Трампа.

Напомним, через 3 часа после начала подсчета Трамп лидировал по США с 49,9% против 46,2% у Клинтон, и у него было 128 голосов выборщиков против 97 Клинтон.

Всего для победы необходимы голоса 270 делегатов.

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