"Когда будет суперлуние в 2016 году", - уже в начале ноября озадачились пользователи Сети. В СМИ также появилась информация о том, что в ноябре Луна во время полнолуния будет выглядеть крупнее обычного. Это произойдёт из-за максимального сближения с Землёй. Однако, как уверяет эксперт, это слишком громкие заявления для привлечения внимания читателей. Луна в середине ноября будет казаться больше обычного лишь на 10%. - В ночь на 14 ноября будет полнолуние и заодно перигей, то есть Луна будет...