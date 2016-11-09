Авторитетное американское издание заявляет, что шансы Дональда Трампа на победу в выборах президента США превысили 90%. Такой прогноз выдал проект Upshot.
Кстати, до недавнего времени издание прогнозировало победу Хиллари Клинтон с вероятностью около 85%.
Теперь аналитики решили, что Трамп наберет более 290 выборщиков (необходимо всего 270).
На данный момент у республиканца 238 голосов выборщиков против 209 у Клинтон.
Выборы в США 2016 президента; результаты: За последние часы миллиардер одержал победу в ряде ключевых штатов.
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Результаты выборов в США 2016: как голосовали американцы
Справка
- Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.
- Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
- Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.
- Инаугурация нового президента пройдет 20 января.