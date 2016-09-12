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 Опубликовано : Сегодня 09:48

Врачи диагностировали у Хиллари Клинтон пневмонию

  • Данила Белов

Именно этим её лечащий врач объяснила инцидент во время поминальной церемонии 11 сентября в Нью-Йорке, а также её кашель

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон больна пневмонией, заявила журналистам лечащий врач бывшей первой леди Лиза Бардек. Как сообщают РИА Новости, именно это заболевание, по её словам, стало причиной резкого ухудшения её самочувствия на церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. 

"В пятницу было проведено обследование в связи с тем, что кашель был уже давно, у нее диагностировали пневмонию. Ей выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и изменить график",— сообщила врач.

По словам Бардек, потеря сознания Клинтон в Нью-Йорке является результатом обезвоживания, которое вызвала болезнь. Что касается недавнего кашля Клинтон во время выступления перед своими избирателями, то его медик также связала с заболеванием лёгких.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что кандидатка в президенты почувствовала себя плохо во время траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. В Сети даже появились кадры, на которых у неё подкашиваются ноги и только благодаря помощи сопровождающих ей удалось благополучно сесть в автомобиль. 

Она даже потеряла туфлю в ходе инцидента. 

 

Напомним, что ранее также избиратели выразили своё беспокойство из-за кашля, который буквально парализовал Клинтон в ходе её выступления перед публикой. Тогда экс-госсекретарь с трудом смогла побороть приступ и продолжить свою речь.

Отметим, что в американских СМИ давно появилась информация о том, что состояние здоровья Клинтон оставляет желать лучше. В частности, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно указывал на то, что его соперница очень больна и не в состоянии будет выполнять функции главы государства, если выиграет президентскую гонку.

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